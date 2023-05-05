ЕС отправит Киеву снарядов на миллиард евро через Европейский фонд мира

Совет ЕС в пятницу, 5 мая, окончательно утвердил пакет помощи на сумму €1 млрд из Европейского фонда мира на закупку ракет и 155-мм снарядов через Европейский фонд мира для киевского режима, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении совета ЕС говорится: «Совет ЕС утвердил пакет помощи на сумму €1 млрд из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины. Помощь будет направлена на снабжение украинских вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, если на то будет запрос, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности. Эти деньги выделены только для закупок боеприпасов у предприятий в странах ЕС и Норвегии, и контракты на закупки должны быть заключены до 30 сентября 2023 года, чтобы получить компенсацию по линии Европейского фонда мира».

Брюссель, Иван Бабурин

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