В Госдуме предложили открыть «горячую линию» для сообщений о дронах

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в пятницу, 5 мая, заявил, что нужно создать горячую линию, чтобы граждане могли иметь возможность оперативно сообщать экстренным службам о том, что заметили беспилотники, – сообщается на сайте РБК.

В интервью агентству Картаполов сказал: «Нужно сделать канал, чтобы информация о летящих дронах поступала быстрее. Нужен какой-то короткий номер, горячая линия, чтобы человек мог позвонить и информация сразу оказалась бы там, где должна. … Пусть лучше будут в том числе ложные сообщения, чем пропустят, как это случилось».





Москва, Иван Бабурин

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