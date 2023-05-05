СМИ: Из-за поставок оружия Украине обороноспособность Италии оказалась на критическом уровне

На фоне поставок вооружений Украине обороноспособность Италии снизилась до критического уровня, – пишет в пятницу, 5 мая, итальянское издание Corriere della Sera.

Газета со ссылкой на представителей генштаба сообщает, что «в сложившихся условиях, в случае нападения на страну способность к сопротивлению оценивается от 48 до 72 часов».

«Чтобы обеспечить восстановление боезапасов, Рим попытался обратиться к Вашингтону, однако там ответили, что проблемы Италии не уникальны и для восстановления запасов оружия придется встать в очередь. И очередь эта длинная, потому что эти трудности являются общими для почти всех стран Евросоюза», – пишет Corriere della Sera.

Рим, Иван Бабурин

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