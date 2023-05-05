В Запорожской области ожидают наступления украинских сил в ближайшее время

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление украинских войск в регионе может начаться в ближайшие часы, – сообщает «Соловьев-Live».

В эфире телеканала Балицкий сказал: «Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Это может произойти днями, возможно, даже часами… По информации от наших людей в Запорожье, Днепропетровске и других городах, а также согласно данным с линии боевого соприкосновения, противник подтягивает силы. Мы это видим, наши беспилотники проникают на глубину до 150 километров на территорию противника».

«Все зеленые насаждения, посадки забиты сегодня украинской техникой и личным составом. Это достаточно подтвержденная информация, что противника много. По ночам слышим, как противник перебрасывает технику… Противник полностью выселяет прифронтовую, серую зону, целый город Степногорск», – сказал глава Запорожской области и добавил: «Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю».

Киев, Иван Бабурин

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