В Берлине в День Победы пройдет «Бессмертный полк»

Координатор акции «Бессмертный полк» в Берлине Яна Заугарова в пятницу, 5 мая, заявила, что шествие в столице ФРГ состоится 9 мая, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Заугарова написала: «Добро от полиции получено. Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк». … Марш начнется в 11:00 по местному времени (12:00 мск) у Бранденбургских ворот. Завершится акция возложением цветов возле мемориала в парке Тиргартен и минутой молчания».

Следует отметить, что полиция Берлина сообщила, что согласно правилам проведения акций 8 и 9 мая будет запрещено демонстрировать российские и украинские флаги у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде.

«Запрет не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Также запрещено исполнение военных песен около трех мемориалов», – сообщили берлинские правоохранители.

Берлин, Иван Бабурин

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