В Запорожской области планируется переместить до 70 тысяч человек

Вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко на брифинге в пятницу, 5 мая, заявил, что из прифронтовых районов в южные районы области планируется переселить до 70 тысяч человек, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Козенко сказал: «Предполагается к перемещению в общей сложности до 70 тысяч человек. Есть первоочередные категории – это дети, это семьи с детьми. На сегодняшний день началось перемещение в Пологовском районе, перемещаются в город Бердянск. Эта цифра уже составляет уже порядка полутысячи. На сегодняшний день силами МЧС, нашего социального блока, министерства транспорта, всем силовым блоком организована работа по организованному перемещению тех жителей, которые изъявят желание. Перемещение добровольное».

«Учебный процесс в прифронтовых районах приостановлен. Он будет продолжен в тех регионах, в которые прибудут родители с детьми», – отметил вице-премьер региона.

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»