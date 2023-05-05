В Эстонии за празднование Дня Победы будут крупно штрафовать

Офицер полиции префектуры района эстонской столицы Пыхья-Таллинн Елена Мирошниченко в пятницу, 5 мая, заявила, что всех, кто захочет отметить 9 мая, будут штрафовать на 1200 евро, – сообщают эстонские СМИ.

В эфире местного телеканала Мирошниченко сказала: «Прийти на кладбище, положить цветы, поклониться, развернуться и уйти. Никакой символики при себе, никто не должен слушать через телефон никакую агрессивную музыку. С 5 по 9 мая мы запрещаем все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой агрессии. Никаких шествий с флагами России, другими запрещенными символами. Всех, кто захочет отметить 9 мая, будут штрафовать на 1200 евро».

Таллинн, Иван Бабурин

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