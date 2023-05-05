Реестр иноагентов пополнили соратница Навального* и экс-депутат Госдумы

Министерство юстиции РФ в пятницу, 5 мая, включило в перечень иностранных агентов восемь человек, в том числе соратницу Навального* Марию Певчих*, экс-депутата Госдумы, певицу Марию Максакову-Игенбергс* и ряд общественных организаций.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «5 мая 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Я.А. Матвеев*, А.А. Осовцов*, И.С. Преображенский*, Г.В. Албуров*, М.П. Максакова-Игенбергс*, М.К. Певчих*, В.Б. Пастухов*, Е.В. Агафонова*, женское общественно-политическое движение «Мягкая сила»*, «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group)*, общество с ограниченной ответственностью «Тайга Инфо»*, а также общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб»*.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»