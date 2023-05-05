Анкара закрыло небо для пролетов самолета армянского премьера

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, 5 мая, заявил, что его страна закрыла свое воздушное для полетов самолета премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также для воздушных судов армянскихVIP-персон в третьи страны, – сообщает телеканал 24TV.

В интервью телеканалу Чавушоглу сказал: «Каждый день совершались полеты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолета Пашиняна. Только спикер армянского парламента приезжал на заседании ПАЧЭС в Анкаре. Мы принимали саммит, поэтому воздушное пространство для члена организации закрыть было невозможно».

Ранее глава турецкой дипломатии объяснил решение о закрытии неба для армянских самолетов установкой в Ереване памятника участникам операции «Немезис», которых он назвал «террористами, убивавшими турецких граждан и дипломатов».

Для справки: Операция «Немезис» – акция возмездия партии «Дашнакцутюн» по убийству лидеров Османской империи, причастных к организации геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных, по утверждениям организаторов, к резне армян в Баку в 1918 году. Название получила по имени греческой богини мщения Немезиды.

Анкара, Иван Бабурин

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