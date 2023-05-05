В НАТО обеспокоены защитой критически важной подводной инфраструктуры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с лидерами отраслей энергетической и коммуникационной инфраструктуры в пятницу, 5 мая, заявил, что для альянса защита критически важной подводной инфраструктуры имеет большое значение для безопасности и обороны, – сообщают СМИ со ссылкой на сайт НАТО.

В сообщении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса, в частности, говорится, что Столтенберг заявил следующее: «Для НАТО защита критически важной подводной инфраструктуры имеет важное значение для безопасности и обороны. … После диверсии на трубопроводах Северный поток союзники усилили военное присутствие в регионе. В Североатлантическом союзе недавно начала работу координационная группа по подводной инфраструктуре для определения уязвимостей и координации усилий между союзниками, также создана целевая группа НАТО-ЕС по устойчивости и защите критически важной инфраструктуры».

«Подводная кабельная связь обеспечивает финансовые трансакции на сумму около $10 трлн в день и передачу примерно 95% глобальных потоков данных. Две трети добычи, а также транспортировка нефти и газа также связаны с морем», – отметил Столтенберг.

Брюссель, Иван Бабурин

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