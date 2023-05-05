СМИ: Применение HIMARS на Украине «существенно снизилась»

В связи с тем, что войска России применяют средства радиоэлектронного подавления, чтобы сбить GPS-системы наведения на цель, эффективность применения ракет HIMARS, которые США начали поставлять Украине прошлым летом, существенно снизилась, – сообщает CNN.

В материале, опубликованном на сайте телеканала, говорится, что о снижении эффективности применения HIMARS рассказали пять представителей США, Великобритании и Украины.

Со ссылкой на «украинский источник» CNN пишет: «Хотя, даже при заглушенном GPS-сигнале ракета может поразить цель, в последнее время HIMARS стали все чаще промахиваться. Один из операторов назвал сбои в результате российских помех «значительными». До ноября такого не отмечалось».

«Украинские военные специалисты с помощью американских ищут способы обходить российские помехи. Это постоянная игра в «кошки-мышки», – сказал в свою очередь CNN представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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