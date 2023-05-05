Руководство Австралии призвало освободить Джулиана Ассанжа

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал освободить основателя WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, который находится в заключении в Великобритании, – сообщает 5 мая телеканал Sky News Australia.

Согласно сообщению телеканала австралийский премьер заявил: «Гражданин Австралии находится за решеткой в Соединенном Королевстве уже более четырех лет и продолжает сопротивляться возможной экстрадиции в Соединенные Штаты. Всему есть предел!»

Будет ли подниматься вопрос в отношении Ассанжа в разговоре с президентом США Джо Байденом, австралийский лидер не уточнил.

Канберра, Иван Бабурин

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