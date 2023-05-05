Минобороны обнародовало зарплаты контрактников в зоне СВО

Министерство обороны РФ в пятницу, 5 мая, опубликовало данные месячного денежного довольствия военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции.

В сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства говорится: «Рассказываем о денежном довольствии. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет – от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более).

Так, согласно данными минобороны, заместителю командира взвода-командир отделения выплачивается от 242 тыс. рублей в месяц; командиру отделения – от 232 тыс. рублей в месяц.

«Инструктор штаба – от 226 тыс. рублей в месяц; Начальник радиостанции командно-штабной машины – от 226 тыс. рублей в месяц; Старший сапер – от 216 тыс. рублей в месяц; Старший телефонист – от 219 тыс. рублей в месяц; Гранатометчик – от 211 тыс. рублей в месяц; Водитель – от 211 тыс. рублей в месяц; Повар – от 211 тыс. рублей в месяц; Стрелок – от 204 тыс. рублей в месяц; Старший водитель-электрик – от 216 тыс. рублей в месяц; Пулеметчик – от 211 тыс. рублей в месяц», – сообщили оборонном ведомстве России и призвали подавать заявки в личном кабинете на сайте минобороны России или едином портале Госуслуг.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»