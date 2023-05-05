В «Росатоме» заявили о снижении опасности затопления Запорожской области

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в пятницу, 5 мая, заявил, о значительном снижении опасности затопления Запорожской области из-за возможного прорыва дамбы Каховского водохранилища, – сообщают СМИ.

Со ссылкой на информацию, поступившую от руководства Херсонской области, Карчаа сказал: «Как и прогнозировалось, удалось найти техническое решение проблемы. Открыли одну из шандор (Шандорный затвор (шандор) – временный затвор, устанавливаемый в канале гидросооружения для проведения ремонтных работ, – прим.ред.) Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идет восстановление насосов и уцелевших труб. Воду начали спускать. Опасность затопления в значительной мере снизилась. Угроза будет устранена, когда уровень воды в водохранилище достигнет нормы».

Напомним, что накануне Ренат Карчаа заявил, что прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление не только территории Запорожской АЭС, но и нескольких населенных пунктов Запорожской области.

Энергодар, Иван Бабурин

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