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Воскресенье, 7 мая 2023, 16:04 мск

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В Турции заявили о предложении США передать С-400 Украине

Фото: Минобороны РФ

США предлагали Турции передать Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», приобретенные у России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk.

«Нам поступали такие предложения, но мы отказались. Мы покупали их (ЗРК – прим. ред.) для своих нужд», – пояснил глава МИД.

Более того, рассказал Чавушоглу, Вашингтон просил у Анкары доступ С-400 для их изучения, но получил отказ. «Для нас это было недопустимо, это противоречило нашей независимой политике», – отметил министр.

В 2017 году Россия и Турция заключили договор о поставке системы ПВО С-400 на сумму $2,5 млрд. В 2019 году в Турцию были переданы четыре дивизиона ЗРК С-400. В ответ на закупку российского вооружения Вашингтон исключил Анкару из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Летом 2022 года Россия и Турция подписали и начали реализовывать контракт на поставку второго полка комплекса С-400.

Анкара, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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