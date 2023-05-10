МВД Турции раскрыло попытки США вмешаться в выборы

США манипулируют прессой с целью повлиять на президентские выборы в Турции, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу. Анкара намерена обеспечить стабильность в регионе, а это совсем не на руку Вашингтону.

«План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США. С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность. Они это видят. Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать», – цитирует министра газета Star.

Телеканал TRT отметил, что турецкие официальные лица обеспокоены манипуляциями в социальных сетях. Раскрыты шесть «сетей троллей» из 121 поддельного профиля, работающих от имени турецкой оппозиционной партии CHP.

По данным телеканала, сети троллей активно репостили записи друг друга и постоянно меняли темы и подачу фейковых новостей, чтобы привлечь побольше пользователей. Троллей уличили в распространении дезинформации, разжигании ненависти к этническим группам.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Более 1,8 млн избирателей уже проголосовали на избирательных участках в турецких дипмиссиях в странах Европы, США и Канады.

Анкара, Наталья Рязанова

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