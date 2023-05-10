В Анкаре заявили: Турция – не один из штатов США!

Депутат парламента Турции Ахмет Берат Чонкар в ответ на предложение США отправить системы ПВО С-400, приобретенные у России, в качестве военной помощи Киеву, в среду, 10 мая заявил, что «Турция не американский штат», – сообщает агентство SputnikTurkey.

В комментарии агентству Чонкар сказал: «Турция – суверенное государство, самостоятельно принимающее стратегические решения. Здесь не распоряжается американский губернатор. Это в высшей степени возмутительное, совершенно неприемлемое предложение. … Давление, которое Вашингтон оказывает на Анкару из-за нежелания присоединиться к антироссийским санкциям, совершенно бесполезно, так как решения, принятые другими странами в одностороннем порядке, не являются для нее обязательными к исполнению».

Анкара, Иван Бабурин

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