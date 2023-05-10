Генсек НАТО предостерег от недооценки российской армии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 10 мая, заявил, что нельзя недооценивать российские вооруженные силы в ходе спецоперации на Украине, – сообщает CNN.

В эфире телеканала Столтенберг сказал: «Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи, чтобы отразить планируемое контрнаступление».

Брюссель, Иван Бабурин

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