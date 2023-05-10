В столицу Пакистана введены войска

Полиция Исламабада в среду, 10 мая, сообщила, что в связи с охватившими столицу Пакистана беспорядками руководство страны распорядилось ввести ввели в город войска, – передают мировые СМИ.

В сообщении, опубликованном в микроблоге пакистанских правоохранителей в Twitter, говорится: «В город была вызвана армия. Войска достигают разных мест. Полицейские рейнджеры и пакистанская армия находятся на месте для поддержания общественного порядка. … Протестующие подожгли один из полицейский участков, полицейский броневик и частные автомобили. Они ведут стрельбу».

Ранее сегодня, экс-глава пакистанского МИДа и вице-председатель партии «Движение за справедливость» Шах Мехмуд Куреши опроверг информацию о своем аресте.

В своем Twitter Куреши написал: «Меня еще не арестовали. Однако будьте внимательны! Применяются всевозможные стратегии для распространения ложных сведений, создания хаоса, паники и террора в попытке сломить дух нашей партии и сторонников».

Об аресте Куреши в Исламабаде за подстрекательство и организацию протестов сообщил ранее в среду телеканал Geo-TV.

Напомним, что вечером во вторник, 9 мая, после задержания экс-премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана в большей части городов Пакистана начались протесты.

Исламабад, Иван Бабурин

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