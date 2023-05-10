Кандидат на выборы президента США 2024 года Роберт Кеннеди-младший в среду, 10 мая, заявил, что именно США убили на Украины сотни тысяч киевских солдат и десятки тысяч мирных жителей, – сообщает FOX news.

В интервью телеканалу Кеннеди сказал следующее: «То, что мы делаем на Украине – плохо для украинцев. Это мы убили 300 000 украинских солдат и 40 000 мирных жителей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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