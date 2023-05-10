Анкара, Москва, Тегеран и Дамаск выступили за единый подход по борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вечером в среду, 10 мая, заявил, что в Москве на встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана конструктивно выступили за единый подход по борьбе с терроризмом, – сообщают СМИ.

В ходе выступления перед журналистами Чавушоглу сказал: «Встреча прошла конструктивно и эффективно. Будучи сторонами процесса, мы вновь заявили о приверженности территориальной целостности Сирии, есть единый подход по борьбе с терроризмом, подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам. … Анкара выступает за продолжение процесса без предварительных условий и с благими намерениями».

В свою очередь, в российском МИДе сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров в ходе встречи с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом обсудил тему урегулирования ситуации в Сирии с опорой на эффективную роль «Астанинского формата».

В сообщении МИД РФ о встрече Лаврова и Микдада в среду «В ходе доверительной беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на продвижение комплексного урегулирования сирийского кризиса с опорой на эффективную роль «Астанинского формата».

Москва, Иван Бабурин

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