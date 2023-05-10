Рогозин призвал ко второй волне мобилизации

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в среду, 10 мая, заявил о необходимости второй волны мобилизации в связи с нехваткой личного состава в зоне СВО, – сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В эфире радиостанции Рогозин, в частности, сказал: «Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти ещё одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять».

Москва, Иван Бабурин

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