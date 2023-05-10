Чешский президент объяснил, почему Запад не дает Киеву американские истребители

Президент Чехии Петр Павел в среду, 10 мая, заявил, что Запад не дает Украине истребители F-16 из-за опасений, что Россия сможет захватить секретные комплектующие, – сообщает Чешского радио.

В эфире радиостанции Павел сказал: «Западные страны пока воздерживаются от предоставления современных истребителей, потому что подготовка к их использованию занимает относительно много времени и потому что машины содержат секретные системы. Страны-союзники не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России. Но я знаю, что переговоры продолжаются. В итоге Украина может получить несколько F-16, но с демонтированной частью этой аппаратуры».

«Целесообразно также рассмотреть возможность передачи Украине чешских истребителей L-159 с определенной перспективой на перевооружение, ведь даже они, как самолеты непосредственной авиационной поддержки, могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении. … Чехия уже предоставила Украине около сотни танков и такое же количество бронетранспортеров», – добавил президент Чехии.

Прага, Иван Бабурин

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