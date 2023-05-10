Анкара рассчитывает на двухмесячное продление «зерновой сделки»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по возвращении из Москвы, где состоялись четырехсторонние переговоры по Сирии на брифинге в среду, 10 мая, заявил, что Анкара надеется на продление «зерновой сделки», как минимум на два месяца, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами глава турецкой внешней политики сказал: «Надеюсь, что на встрече в Стамбуле будет достигнут положительный результат. Мы думаем, что последнюю точку в этом вопросе поставит наш президент в разговоре с Путиным и сделка будет продлена минимум на два месяца».

Следует напомнить, что 18 марта текущего года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть срок заканчивается 18 мая.

Анкара, Иван Бабурин

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