Нетаньяху заявил о нанесении по «Исламскому джихаду» «самого тяжелого удара в истории»

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на совместном брифинге с министром обороны Йоавом Галантом о ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газы вечером в среду, 10 мая, заявил, что «Исламскому джихаду» самый тяжелый удар в его истории», – сообщают израильские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Нетаньяху сказал: «За последние два дня мы нанесли по «Исламскому джихаду» самый тяжелый удар в его истории. В течение нескольких секунд, двух секунд среди ночи, мы одновременно ликвидировали трех высокопоставленных боевиков организации в трех разных точках. Мы нанесли удары по его противотанковым подразделениям, по складам и мастерским по производству ракет. За последние несколько месяцев мы ликвидировали более 120 террористов. Кампания еще не завершена».

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галлант в ходе специального телеобращения заявил, что по Израилю из сектора Газа с начала операции «Щит и стрела» было выпущено около 400 ракет.

Глава израильского минобороны, в частности, сказал: «Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита, но, к сожалению, было зафиксировано несколько попаданий по домам».

Кроме того, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за несколько последних часов вертолеты ВВС атаковали четыре военных объекта «Исламского джихада» в секторе Газы, в том числе здания, использовавшиеся для хранения боеприпасов и вооружений.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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