США потребовали от Москвы вернуть своего шпиона

Конгрессмены США Майкл Маккол, Грегори Микс, Билл Китинг и Томас Кин в среду, 10 мая, внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса резолюцию, в которой призывают Россию немедленно освободить арестованного за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, – сообщают СМИ.

В распространенном сообщении пресс-службы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США говорится: «Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который несправедливо задержан в марте 2023 года. Палата представителей настоятельно призывает всех должностных лиц, а так же президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и специального посланника президента по делам заложников Роджера Карстенса поднимать вопрос Эвана Гершковича и настаивать на его немедленном освобождении при любом контакте с правительством России».

Кроме того, американские конгрессмены потребовали отпустить Пола Уилана приговоренного за шпионаж к 16 годам колонии строгого режима.

Вашингтон, Иван Бабурин

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