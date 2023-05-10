США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией

Представитель Госдепартамента США в комментарии грузинским изданиям в среду, 10 мая, предупредил Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией, – сообщают СМИ.

В комментарии Госдепа, в частности, говорится: «Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем».

Ранее сегодня Россия отменила визы для грузинских граждан, а в Тбилиси заявили о возможности восстановления авиасообщения. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение неприемлемым.

В свою очередь председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство Грузии не допустит разжигания ксенофобии в отношении русских в случае увеличения потока гостей из России.

В эфире телеканала Imedi Кобахидзе сказал: «Приближается туристический сезон и оппозиция снова попытается посеять панику в обществе, что вот, приезжают много русских, это может вызвать падение страны. Мы, конечно, не допустим разжигания ксенофобских кампаний в нашей стране. В Грузии не место ксенофобии! …Этнической нетерпимости в Грузии нет места, как бы этого не старались добиться последователи либерального фашизма!»

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»