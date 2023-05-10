Песков: Атака дронов на Кремль приравняла Украину к государствам – спонсорам терроризма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 мая, заявил, что попытка Украины атаковать Кремль с помощью беспилотников приравнивает Украину к государствам – спонсорам терроризма, – сообщает телеканал республика Сербской ATV.

В интервью телеканалу Песков сказал: «Московский Кремль, по которому пытались нанести удары с двух дронов, является резиденцией российского лидера. Фактически мы можем трактовать это как попытку проведения террористического акта против главы российского государства. Это совершенно возмутительная и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам – спонсорам терроризма. Даже не юридически, а, де-факто, фактически. … Мы ответим на подобные шаги так и тогда, как и когда мы посчитаем целесообразным».

Говоря о задачах СВО, пресс-секретарь президента России сказал, что они «частично выполнены, частично еще далеки от завершения».

«Мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена», – подчеркнул Дмитрий Песков.

Москва, Иван Бабурин

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