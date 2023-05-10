Госдеп призвал продолжить «черноморскую зерновую инициативу»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 10 мая, призвал Москву к продолжению черноморской зерновой инициативы и «не использовать голод как оружие», – сообщают СМИ.

В сообщении госсекретаря, распространенном внешнеполитическим ведомством США, в частности, говорится: «Существует настоятельная необходимость в расширении черноморской зерновой инициативы, чтобы суда могли заходить в украинские порты, чтобы больше продуктов питания могло попасть на мировые рынки. …Миру не должно быть нужно напоминать Москве каждые несколько недель, чтобы она перестала использовать голод как оружие».

Ранее в среду, 10 мая, в Стамбуле прошла встреча зам.министров обороны Турции, Украины, России и представителей ООН на тему продления «зерновой сделки».

Вашингтон, Иван Бабурин

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