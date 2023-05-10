Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 мая, заявил, что блок НАТО стал прямым участником вооруженного конфликта на стороне Киева, – сообщает телеканал ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

В интервью телеканалу Песков сказал: «НАТО – фактический участник конфликта на стороне Украины. И сами знаете о большом снабжении оружием, боеприпасами, военными материалами, финансовыми средствами и так далее. В то же время каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия, сначала одни ракеты, затем мощнее, с большей дальностью».

«Демилитаризация была заявлена одной из целей СВО, и России удалось изрядно потрепать военную машину Украины. Эта работа продолжится», – подчеркнул представитель Кремля.

Москва, Иван Бабурин

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