Премьер Грузии призвал другие страны последовать примеру России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в четверг, 11 мая, заявил, что другие страны, если им не нравится решение России, самим отменить визовый режим для жителей республики и установить прямое авиасообщение, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Гарибашвили сказал: «Если кому-то не понравилось назначение полетов из России или безвизовый режим, могут сами открыть другие прямые рейсы из Америки, установить безвизовый режим для наши граждан с Америкой, с другими странами, с Китаем и так далее».

«Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, являются положительными и приветствуются», – добавил премьер-министр Грузии.

Напомним, что президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в Грузию, а также отменил визовый режим с республикой.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»