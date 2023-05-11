Польша рассказала, сколько передала Украине боевых самолетов и другой военной техники

Постпредство Польши при Евросоюзе в четверг, 11 мая, заявило, что страны объединенного Запада отправили в помощь киевскому режиму 28 самолетов, из которых 14 являются польскими, – сообщают СМИ.

В официальном сообщении, опубликованном в Twitter польского постпредства при ЕС, говорится: «Из 575 танков, переданных Украине к настоящему моменту, Польша выделила 325, на втором месте Франция с 85 танками, на третьем Германия – 80 и на четвертом США – 76. Также к настоящему моменту Киеву были переданы 28 самолетов, из которых Польша передала 14 МиГ-29».

Следует отметить, что ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции страны Евросоюза отправили на Украину оружия и боеприпасов на €16 млрд и подготовили 17 тыс. боевиков.

Брюссель, Иван Бабурин

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