В МВД РФ назвали сроки, когда жителям новых регионов завершат выдачу российских паспортов

Начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в четверг, 11 мая, заявила, что ее ведомство планирует завершить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей планируется завершить до 1 сентября, – сообщают СМИ.

Казакова, в частности, сказала: «Всех мы признаем гражданами России с 30 сентября, но после принесения присяги. Крым мы документировали на протяжении двух с половиной лет. Документирование жителей четырех новых субъектов планируется завершить к 1 сентября».

«Значительное число людей еще не получили паспорта. Мы понимаем, что это процесс такой перманентный, но мы на сегодняшний день у порядка 15 тысяч человек в день принимаем документы на выдачу паспортов, от присяги пока никто не отказался», – отметила начальник управления по вопросам миграции МВД РФ.

Москва, Иван Бабурин

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