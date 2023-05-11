В ООН «сосредоточены» на обеспечении отправки российских удобрений нуждающимся странам

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга в четверг, 11 мая, заявил, что Всемирная организация ведет работу по обеспечению отправки российских судов с удобрениями из портов Европы в страны, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Дюжаррик сказал: «Мы сосредотачиваемся на том, чтобы обеспечить отправку российских судов с удобрениями в страны, которые наиболее нуждаются в этом».

Отметим, что Россия со своей стороны требует гарантий выполнения обещания о снятии санкций на экспорт российского продовольствия, так как до сих пор эти условия зерновой сделки выполнены не были.

Следует напомнить, что срок очередного продления зерновой сделки истекает 18 мая.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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