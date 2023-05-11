Шеф Пентагона заявил, что США и НАТО не дадут втянуть себя в украинский конфликт

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Комитете Сената США по ассигнованиям для обсуждения бюджета на 2024 финансовый год в четверг, 11 мая, заявил, что США и НАТО не дадут втянуть себя в украинский конфликт, но поддерживать киевский режим продолжат, – сообщает радио «Голос Америки»*.

В ходе своего выступления перед сенаторами шеф Пентагона сказал: «Мы не дадим себя втянуть в войну, но мы будем рядом с Украиной, пока она защищается. Мы также будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и возможности сдерживания».

«В течение 2022 года США выделили более $32 млрд на помощь безопасности Украины Это помогло удовлетворить самые неотложные потребности Украины, включая противовоздушную оборону, артиллерийские системы, танки и другую бронированную технику и другие важные возможности. В рамках поддержки Украины в формате «Рамштайн» союзники выделили около $20 млрд на помощь безопасности Киева, в частности, сотни танков, тысячи единиц другой бронетехники, жизненно важные системы противовоздушной обороны, сотни артиллерийских систем и другие важные средства. Эта поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно».

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Вашингтон, Иван Бабурин

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