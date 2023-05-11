По Израилю в течение дня было выпущено более 800 ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 11 мая, сообщила, что по состоянию на 20:00 из сектора Газы по территории Израиля были выпущены 803 ракеты, – передают израильские СМИ

В сообщении ЦАХАЛ, в частности, говорится: «До 20:00 11 мая из сектора Газы по территории Израиля были выпущены 803 ракеты. Территории Израиля достигли 620, остальные упали на территории сектора Газы. 179 ракет, летевших на населенные пункты, были перехвачены системой ПРО «Железный купол». За тот же период ЦАХАЛ поразил 191 цель на территории сектора Газы».

Также израильские СМИ сообщают об отмене учебных занятий в образовательных учреждениях страны. Так, издание Newsru.co.il пишет, что мэрия города Реховот приняла решение отменить работу учебных заведений в пятницу, 12 мая, включая учреждения системы образования для детей с особыми потребностями. Также отменены все мероприятия неформального образования.

«Распоряжением Службы тылом отменены занятия в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газы, в округах Западный Лахиш, Западный Негев, Лахиш и Центральный Негев. Во всех этих округах разрешено собрание до 10 человек на открытой местности и до 100 человек в здании. Морские пляжи закрыты. Работать могут предприятия, в которых можно укрыться в убежище в установленные сроки», – говорится в публикации израильского агентства.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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