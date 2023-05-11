Совбез ООН обсудит гонения на православную церковь на Украине и рассмотрит проблему снабжение киевского режима западным оружием

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 11 мая, заявил, что в пятницу, 12 мая, на неформальном заседании Совбеза по запросу РФ пройдет обсуждение проблемы гонений на УПЦ, а на следующей недели СБ рассмотрит вопрос поставок западного вооружения киевскому режиму, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Завтра, 12 мая, в 17.00 по Москве пройдет наша «Формула Арриа» (неформальное заседание СБ) по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине. … В понедельник, 15 мая, в 17.00 состоится запрошенное западниками заседание СБ по гуманитарной ситуации на Украине. А в четверг, 18 мая, в 22.00 по Москве – только что запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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