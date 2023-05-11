Минобороны опровергло «прорывы обороны» на линии боевого сопрокосновения

Минобороны России вечером, 11 мая, сообщило, что «заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности».

В сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства говорится: «По состоянию на 22.00 11 мая 2023 г. на Купянском направлении активные действия не ведутся. В течение дня «Западной» группировкой войск пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника. На Красно Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск. Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки. В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике. «На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся.

«Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, – подчеркнули в минобороны РФ.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространились сообщения о якобы начале активных наступательных действий подразделениями ВСУ.

Москва, Иван Бабурин

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