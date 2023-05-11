Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 11 мая, подписал закон о ратификации соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года, – сообщает ТАСС.

В документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, говорится: «Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в городе Минске 23 сентября 2022 года».

Минск, Иван Бабурин

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