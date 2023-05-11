российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 мая 2023, 00:58 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 11 мая, подписал закон о ратификации соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года, – сообщает ТАСС.

В документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, говорится: «Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в городе Минске 23 сентября 2022 года».

Минск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика, Россия,