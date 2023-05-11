СМИ: США по всему миру ищут арестованных российских разведчиков для обмена на своих шпионов

Соединенные Штаты обратились к союзникам с целью выяснить, нет ли у них задержанных российских разведчиков для обмена их на выявленных и арестованных в России шпионов – Пола Уилана и Эвана Гершковича, – передает в четверг, 11 мая телеканал CNN.

Телеканал со ссылкой на собственные источники сообщает, что «в настоящий момент США не удерживают российских разведчиков высокого ранга, которых можно было бы предложить в качестве обмена. Поэтому Вашингтон обратился за помощью к союзникам, чтобы выяснить, нет ли у них подходящих кандидатов для обмена с Москвой».

«Должностные лица США опрашивают союзников на предмет того, что может побудить Москву к освобождению выявленных и задержанных в России американских шпионов. Обращения США направлены странам, которые в последнее время задерживали предполагаемых российских разведчиков, включая Бразилию, Норвегию и Германию. С такой же просьбой Вашингтон обратился к странам на постсоветском пространстве», – сообщили источники CNN.

Собеседники телеканала со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США отметили, что «Белый дом даже рассматривает возможность незначительного смягчения санкций ради освобождения Пола Уилана и Эвана Гершковича. Цель Вашингтона состоит в том, чтобы вернуть их домой одновременно в рамках общей сделки с Москвой».

Вашингтон, Иван Бабурин

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