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Пятница, 12 мая 2023, 16:51 мск

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В Австрии считают невозможным введение антироссийских санкций всеми странами ЕС

Фото: пресс-служба ЕС

Не все страны-члены Евросоюза готовы присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Не стоит делить мир на черное и белое и говорить, что всем стоит присоединиться к санкциям. Мы знаем, что это нереалистично», – сказал главный австрийский дипломат на неформальной встрече глав МИД европейских стран.

При этом Шалленберг подчеркнул, что нужно понимать разницу между теми государствами, кто не присоединяется к санкциям, и теми, кто их осознанно обходит.

Ранее европейские чиновники признали, что ЕС исчерпал санкционные возможности в отношении России. В случае принятия новых пакетов санкций они будут содержать больше исключений, чем ограничений. Один из обсуждаемых запретов – ужесточение правил транзита товаров через РФ вплоть до полного запрета. Но еврочиновники засомневались, что эта мера найдет поддержку у всех стран ЕС.

Вена, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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