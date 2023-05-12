В Австрии считают невозможным введение антироссийских санкций всеми странами ЕС

Не все страны-члены Евросоюза готовы присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Не стоит делить мир на черное и белое и говорить, что всем стоит присоединиться к санкциям. Мы знаем, что это нереалистично», – сказал главный австрийский дипломат на неформальной встрече глав МИД европейских стран.

При этом Шалленберг подчеркнул, что нужно понимать разницу между теми государствами, кто не присоединяется к санкциям, и теми, кто их осознанно обходит.

Ранее европейские чиновники признали, что ЕС исчерпал санкционные возможности в отношении России. В случае принятия новых пакетов санкций они будут содержать больше исключений, чем ограничений. Один из обсуждаемых запретов – ужесточение правил транзита товаров через РФ вплоть до полного запрета. Но еврочиновники засомневались, что эта мера найдет поддержку у всех стран ЕС.

Вена, Зоя Осколкова

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