Медведев: Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России, создал casus belli

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в пятницу, 12 мая, заявил, что Международный уголовный суд (МУС), выдав ордер на арест президента России Владимира Путина, создал casus belli, то есть – предпосылки для начала войны, – сообщает ТАСС.

Комментируя ситуацию с ордером МУС на арест Владимира Путина, Медведев сказал: «По сути МУС выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны. Ведь, что такое ордер на арест иностранного лидера? Это casus belli (повод для войны, – прим.ред.), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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