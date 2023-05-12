МИД РФ: В ответ на передачу Лондоном Киеву дальнобойных ракет Москва оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер

Министерство иностранных Дел России в пятницу, 12 мая, заявило, что в ответ на передачу Киеву Великобританией дальнобойной ракетной системы «Storm Shadow» Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз.

В заявлении МИД России, опубликованном на сатйе внешнеполитического ведомства, в частности, говорится: «11 мая британская сторона официально сообщила о своем решении передать Украине ракетную систему «Storm Shadow», которая имеет возможность нанесения дальнобойного удара с повышенной точностью. Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции. Передача дальнобойных высокоточных ракетных систем киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт».

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет», – заявили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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