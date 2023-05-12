Украинский режим за год захватил более 300 общин УПЦ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа» в пятницу, 12 мая, заявил, что с начала 2022-го по февраль 2023 года Киевские власти совершили около 300 рейдерских захватов общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «В 2022 году и в январе – феврале 2023 года произошло порядка 300 рейдерских захватов общин УПЦ».

«Захваты храмов УПЦ и принудительная, незаконная юридическая ликвидация их общин маскируется якобы под добровольный переход к созданной господином Порошенко (экс-президент Украины, – прим. ред.) церкви. Подобные «добровольные» переходы сопровождаются массовыми столкновениями, избиениями прихожан и духовенства. После формальной перерегистрации общины проводится силовой захват ее храмов, зачастую с участием вооруженных людей», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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