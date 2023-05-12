Белый дом пообещал и в случае дефолта США помогать Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в пятницу, 12 мая, заявил, что даже в случае наступления дефолта США продолжать оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о том, как может сказаться на дальнейшей поддержке Киева возможный дефолт США, Кирби сказал: «Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года».

Следует отметить, что госдолг США составляет 31,4 триллиона долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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