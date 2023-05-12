В Британии ждут американские стратегические бомбардировщики

Тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США C-5 Super Galaxy, который обычно доставляет грузы, запчасти и персонал, перед прибытием стратегических бомбардировщиков ВВС США приземлился в пятницу, 12 мая на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, сообщает новостная служба Gloucestershire Live.

В публикации издания говорится: «Транспортник C-5 Super Galaxy вылетел с авиабазы Дайс, штат Техас, где размещаются стратегические бомбардировщики B-1B. Официальная миссия C-5 в Фэрфорде неизвестна, обычно грузы, запчасти и персонал доставляются на авиабазу в Глостершире перед развертыванием там бомбардировщиков».

«Стратегические бомбардировщики B-1B могут принять участие в крупномасштабных авиаучениях Air Defender 2023 в ФРГ, в которых примет участие более 220 самолетов ВВС США, Германии и других стран-членов НАТО», – отмечает Gloucestershire Live.

Лондон, Иван Бабурин

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