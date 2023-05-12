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Пятница, 12 мая 2023, 22:25 мск

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СМИ: Гросси подготовил соглашение о защите Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси Фото: скрин видео МАГАТЭ

Генеральный директор Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готов представить Совету безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС, – сообщает в пятницу, 12 мая агентство Reuters.

В сообщении агентства со ссылкой на нескольких дипломатических работников, в частности, говорится: «В связи с подготовкой Украиной контрнаступления в этом районе существует риск усиления боевых действий вблизи АЭС и ее шести реакторов. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, которые неоднократно приводили к обрыву линий электропередач, жизненно важных для охлаждения реакторов и предотвращения ядерного расплавления».

Один из собеседников Reuters заявил, что инициатива Гросси «выглядит многообещающе». В свою очередь, другие источники агентства заявили: «Украина долгое время выступавшая против этого плана, теперь его поддержала, однако, позиция России менее ясна».

Вена, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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