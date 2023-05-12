Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальной встрече членов Совета Безопасности на тему «Положение в области свободы религии и вероисповедания на Украине: преследование Украинской Православной церкви» в пятницу, 12 мая, заявил, что символом гонений на УПЦ стал захват киевским режимом памятника мировой христианской цивилизации Киево-Печерской лавры, – сообщили в российском МИДе.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Символом гонений на каноническую православную церковь стало решение изъять из пользования УПЦ храмы Киево-Печерской лавры и демонстративно передать их в пользование раскольнической т.н. «Православной церкви Украины». Киево-Печерской лавра – это символ православия на Украине и в мире, один из крупнейших действующих монастырей и памятник мировой христианской цивилизации».

«Каноническая Украинская Православная Церковь – традиционная Церковь с многовековой историей и миллионами верующих – балансирует на грани законодательного запрета, ее главные святыни, такие как Киево-Печерская лавра, находятся под угрозой изъятия, ее священники живут в постоянном страхе физической расправы, а верующие не знают, смогут ли завтра посетить храм и не станут ли жертвами карательных органов киевского режима – СБУ например, просто за хранение религиозной литературы», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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