Лидер «Хезболлы» обвинил израильского премьер-министра в эскалации насилия

Генеральный секретарь движения «Хезбалла» Хасан Насралла в пятницу, 12 мая, заявил, что эскалацию насилия в зоне палестино-израильского конфликта начал Биньямин Нетаньяху, – сообщает палестинский телеканал «Аль Манар».

В эфире телеканала Насралла сказал: «Эскалацию насилия начал Нетаньяху, стремящийся таким образом избежать внутриполитического кризиса в стране. Но палестинские фракции проявили единство, сбившее оккупантов с толка. Именно с этим связаны успехи палестинского сопротивления».

Бейрут, Иван Бабурин

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