Эрдоган пообещал покинуть пост президент в случае проигрыша на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 12 мая, заявил, что оставить свой пост, если не выиграет на выборах главы государства в воскресенье, 14 мая, – сообщают турецкие СМИ.

В интервью Эрдоган, в частности, сказал: «Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Если наш народ решит иначе, то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах. … Уверен, что турецкая нация на выборах в это воскресенье поддержит меня и мою партию».

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу считаются основными претендентами на должность президента республики на выборах, которые назначены на ближайшее воскресенье, 14 мая.

Следует отметить, что ранее в пятницу, Эрдоган во время выступления перед турецкой молодежью в Стамбуле заявил, что «отношения с Россией не менее важны, чем с США», а также то, что он «не может потерпеть», как его конкурент на выборах Кемаль Кылычдароглу «совершает нападки на Путина».

Анкара, Иван Бабурин

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